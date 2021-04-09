«Кривая линия» помогла возобновить автобусный маршрут и защищает лес от вырубки
Транспортная проблема решена в Орловской области, а в Подмосковье не могут объяснить законность вырубки нескольких гектаров леса
Деревня перестала быть призраком
Орловские власти после вмешательства «Кривой линии НСН» занялись проблемами деревни-призрака.
За помощью в редакцию обратилась Татьяна Панурова из Крутой горы.
Несмотря на близость к областному центру, сельчане были вынуждены жить без воды, уличного освещения и нормальных дорог. До города перестал ходить общественный транспорт. На запрос «Кривой линии» ответила заместитель главы Администрации Орловской области Марина Ивашина: уже установлены водоразборные колонки. Летом планируется отсыпать щебнем проблемные участки дороги. Больше всего жители рады возвращению маршруток и автобусов – они теперь останавливаются возле Крутой горы не менее 7-и раз в день.
С организацией уличного освещения все сложнее. И вряд ли удастся это сделать в ближайшее время.
Татьяна Панурова в разговоре с журналистами НСН подтвердила позитивные тенденции. «Кривая линия» обязательно проследит, как орловские власти выполнят свои обещания.
Прокуратура не реагирует на вырубку леса коммерсантами
Законность вырубки леса в Талдомском районе Подмосковья выясняет «Кривая линия НСН». Жители деревень Игумново и Шадрино обеспокоены возможным исчезновением нескольких гектаров насаждений. Ситуация осложняется тем, что эта территория относится к землям сельскохозяйственного назначения.
Первой ответила Межрайонная природоохранная прокуратура Московской области. В лучших традициях надзорное ведомство переправило запрос НСН в Администрацию Талдомского городского округа, Комитет лесного хозяйства и Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. Следует отметить, что в эти организации «Кривая линия» обратилась и без помощи прокуратуры, а Комитет лесного хозяйства вообще не имеет отношения к землям сельскохозяйственного назначения.
Администрация Талдома в ответ на запрос сообщила, что участком владеет ООО «Фармэнерджи», причём собственник не обращался за порубочным билетом. По данным «СПАРК», речь идёт о микропредприятии, в котором числятся всего два человека. В ожидании ответа от Управления Россельхознадзора, «Кривая линия» сделала ещё запрос в Минэкологии Подмосковья.
Водоснабжение обеспечено
Новый дом, построенный по программе реновации в Москве, подключили к водоснабжению за два дня после запроса «Кривой линии НСН». До этого новоселы Долгопрудненской улицы на севере столицы пожаловались, что более двух недель вынуждены ходить за водой в свои старые квартиры. Редакция отправила запросы в Префектуру Северного административного округа и Общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации. Оказалось, что для решения проблемы следовало промыть в доме инженерные системы водоснабжения и водоотведения, что и было оперативно сделано.
Журналисты НСН не преминули пообщаться с автором обращения Сергеем Артемьевым. «Не успел пожаловаться, как мне позвонил префект и сказал, что вода скоро будет», - смеется Сергей, - «и действительно, вечером пошла вода». «Большое вам спасибо за участие» - добавил он.
Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».
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