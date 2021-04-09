«Кривая линия» помогла возобновить автобусный маршрут и защищает лес от вырубки

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Орловские власти после вмешательства «Кривой линии НСН» занялись проблемами деревни-призрака.

За помощью в редакцию обратилась Татьяна Панурова из Крутой горы.

Несмотря на близость к областному центру, сельчане были вынуждены жить без воды, уличного освещения и нормальных дорог. До города перестал ходить общественный транспорт. На запрос «Кривой линии» ответила заместитель главы Администрации Орловской области Марина Ивашина: уже установлены водоразборные колонки. Летом планируется отсыпать щебнем проблемные участки дороги. Больше всего жители рады возвращению маршруток и автобусов – они теперь останавливаются возле Крутой горы не менее 7-и раз в день.

С организацией уличного освещения все сложнее. И вряд ли удастся это сделать в ближайшее время.

Татьяна Панурова в разговоре с журналистами НСН подтвердила позитивные тенденции. «Кривая линия» обязательно проследит, как орловские власти выполнят свои обещания.

