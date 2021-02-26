«Кривая линия» помогла с оформлением детских пособий в Санкт-Петербурге

Екатерина Герасимова обратилась к нам с жалобой на действия сотрудников регионального Фонда социального страхования. Более двух недель она не могла получить справку, которая требовалась для оформления пособий на детей.

«Кривая линия НСН» направила запросы в Фонд социального страхования РФ и руководителю петербургского регионального отделения. Буквально через день в редакцию поступил ответ из северной столицы, в котором говорится, что необходимая справка заявительнице уже выдана, а сбой в бюрократической цепочке произошел якобы по вине ее работодателя. При этом сотрудники ФСС принесли свои извинения за задержку в исполнении документа.

В своем ответе работники ФСС напомнили, что необходимые справки о выплаченных пособиях можно получить без посещения Центра обслуживания через личный кабинет застрахованного лица по адресу: https://lk.fss.ru (вход по логину и паролю портала Госуслуги).

В разговоре с корреспондентом НСН госпожа Герасимова подтвердила, что сотрудники ФСС извинились и выдали накануне необходимые бумаги. Также Екатерина выразила благодарность «Кривой линии НСН» и работникам Фонда, которые, хоть и после запроса НСН, очень быстро решили ее проблему.

