«Кривая линия» помогла маленькому краснодарцу

Многолетние попытки коренной жительницы Краснодара Дарьи Елчевой устроить своего сына в детский сад завершились успехом не без участия «Кривой линии».

О глобальной проблеме Краснодарского края с местами в детских дошкольных учреждениях НСН подробно рассказала несколько дней назад.

Два года местная жительница, обратившаяся в «Кривую линию НСН», не могла устроить своего сына в детский сад. Формулировки не блистали новизной – нет мест.

Ответ замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа на запрос «Кривой линии» ясности не внес.

Однако поступившее письмо из городской администрации расставило сразу все точки. «Решением комиссии Центрального внутригородского округа города Краснодара по комплектованию дошкольных образовательных учреждений от 19.05.2021 года Елчеву Василию предоставлено место в группе полного дня пребывания детского сада №61, - сообщила НСН замглавы муниципального образования Краснодар Лилиана Николаевна Егорова, - в настоящее время оформляются документы, необходимые для зачисления ребенка в дошкольное учреждение».

Восторгу матери не было предела. «Благодарю Вас покорно за столь важный проект и, видимо, отличную по нему работу. Уж совпадение или нет, не знаю, но факт остаётся фактом: вам и президенту написала, и , о, чудо! Садик резко нашёлся. 10 месяцев борьбы , 11 отказов, юристы, а тут раз и ...» - написала Дарья в редакцию НСН, - «Благодарю Вас. Спасибо».

