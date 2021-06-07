«Кривая линия помогает семье ветерана и разбирается с нерадивыми строителями
В Подмосковье вдова ветерана ВОВ не может получить положенную выплату, а в Москве жильцы не довольны качеством проведенного ремонта
Обещанного три года ждут
В «Кривую линию НСН» обратилась дочь ветерана Великой Отечественной войны Марина Керманова из подмосковного Раменского. Ее отец, Жуков Василий Моисеевич, всю жизнь отдал службе в Вооруженных силах. До 75-летнего юбилея Победы он не дожил ровно год, уйдя в возрасте 91 года. Согласно Указу Президента, его вдова, тоже военный пенсионер, должна была получить в апреле-мае 2020 года к 75-летию Победы денежную выплату в размере 75 тысяч рублей. Но деньги так и не были выплачены. Пенсионный фонд к этой выплате отношения не имеет: она производится за счет организации, выплачивающей пенсию, т.е. Министерства обороны.
«Кривая линия» обратилась с соответствующим запросом к заместителю Министра обороны Татьяне Шевцовой, курирующей в ведомстве в том числе вопросы финансового обеспечения и социальных гарантий.
За грехи ремонтников расплачиваются жильцы
Неожиданными последствиями обернулся капитальный ремонт дома № 2 на улице Лобачевского в Москве. Об этом рассказала в своем обращении в «Кривую линию НСН» Екатерина Козлова.
С ее слов, после того как дом отремонтировали, протекла крыша. Потом вода стала поступать через фасадные швы, а входные двери в подъезд начали отваливаться в прямом смысле слова, после ремонта перестало работать освещение на лестничных клетках.
Районная управа, жилинспекция, фонд капитального ремонта и управляющая компания ответили отписками – работы сданы, повлиять ни на что не можем, те, кто работы принимал, уже уволились, сроки нарушены.
«Кривая линия НСН» ожидает разъяснений от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и Государственной жилищной инспекции города Москвы.
Место в детском саду все-таки нашлось
Многолетние попытки коренной жительницы Краснодара Дарьи Елчевой устроить своего сына в детский сад завершились успехом не без участия «Кривой линии».
Два года местная жительница, обратившаяся в «Кривую линию НСН», не могла устроить своего сына в детский сад. Формулировки не блистали новизной – нет мест. Ответ замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа на запрос «Кривой линии» ясности не внес. Однако поступившее письмо из городской администрации расставило сразу все точки:
«Решением комиссии Центрального внутригородского округа города Краснодара по комплектованию дошкольных образовательных учреждений от 19.05.2021 года Елчеву Василию предоставлено место в группе полного дня пребывания детского сада №61, - сообщила НСН замглавы муниципального образования Краснодар Лилиана Николаевна Егорова. - В настоящее время оформляются документы, необходимые для зачисления ребенка в дошкольное учреждение».
Восторгу матери не было предела:
«Благодарю Вас покорно за столь важный проект... Уж совпадение или нет, не знаю, но факт остаётся фактом: вам и президенту написала, и, о чудо! Садик резко нашёлся», - написала Дарья в редакцию НСН.
Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».
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