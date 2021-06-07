«Кривая линия помогает семье ветерана и разбирается с нерадивыми строителями

1

В «Кривую линию НСН» обратилась дочь ветерана Великой Отечественной войны Марина Керманова из подмосковного Раменского. Ее отец, Жуков Василий Моисеевич, всю жизнь отдал службе в Вооруженных силах. До 75-летнего юбилея Победы он не дожил ровно год, уйдя в возрасте 91 года. Согласно Указу Президента, его вдова, тоже военный пенсионер, должна была получить в апреле-мае 2020 года к 75-летию Победы денежную выплату в размере 75 тысяч рублей. Но деньги так и не были выплачены. Пенсионный фонд к этой выплате отношения не имеет: она производится за счет организации, выплачивающей пенсию, т.е. Министерства обороны.

«Кривая линия» обратилась с соответствующим запросом к заместителю Министра обороны Татьяне Шевцовой, курирующей в ведомстве в том числе вопросы финансового обеспечения и социальных гарантий.



