«Кривая линия помогает семье ветерана и разбирается с нерадивыми строителями

В Подмосковье вдова ветерана ВОВ не может получить положенную выплату, а в Москве жильцы не довольны качеством проведенного ремонта


1

Обещанного три года ждут

В «Кривую линию НСН» обратилась дочь ветерана Великой Отечественной войны Марина Керманова из подмосковного Раменского. Ее отец, Жуков Василий Моисеевич, всю жизнь отдал службе в Вооруженных силах. До 75-летнего юбилея Победы он не дожил ровно год, уйдя в возрасте 91 года. Согласно Указу Президента, его вдова, тоже военный пенсионер, должна была получить в апреле-мае 2020 года к 75-летию Победы денежную выплату в размере 75 тысяч рублей. Но деньги так и не были выплачены. Пенсионный фонд к этой выплате отношения не имеет: она производится за счет организации, выплачивающей пенсию, т.е. Министерства обороны.

«Кривая линия» обратилась с соответствующим запросом к заместителю Министра обороны Татьяне Шевцовой, курирующей в ведомстве в том числе вопросы финансового обеспечения и социальных гарантий. 


2

За грехи ремонтников расплачиваются жильцы

Неожиданными последствиями обернулся капитальный ремонт дома № 2 на улице Лобачевского в Москве. Об этом рассказала в своем обращении в «Кривую линию НСН» Екатерина Козлова.

С ее слов, после того как дом отремонтировали, протекла крыша. Потом вода стала поступать через фасадные швы, а входные двери в подъезд начали отваливаться в прямом смысле слова, после ремонта перестало работать освещение на лестничных клетках.

Районная управа, жилинспекция, фонд капитального ремонта и управляющая компания ответили отписками – работы сданы, повлиять ни на что не можем, те, кто работы принимал, уже уволились, сроки нарушены.

«Кривая линия НСН» ожидает разъяснений от Фонда капитального ремонта многоквартирных домов и Государственной жилищной инспекции города Москвы.

3

Место в детском саду все-таки нашлось

Многолетние попытки коренной жительницы Краснодара Дарьи Елчевой устроить своего сына в детский сад завершились успехом не без участия «Кривой линии».

Два года местная жительница, обратившаяся в «Кривую линию НСН», не могла устроить своего сына в детский сад. Формулировки не блистали новизной – нет мест. Ответ замглавы администрации Прикубанского внутригородского округа на запрос «Кривой линии» ясности не внес. Однако поступившее письмо из городской администрации расставило сразу все точки:

«Решением комиссии Центрального внутригородского округа города Краснодара по комплектованию дошкольных образовательных учреждений от 19.05.2021 года Елчеву Василию предоставлено место в группе полного дня пребывания детского сада №61, - сообщила НСН замглавы муниципального образования Краснодар Лилиана Николаевна Егорова. - В настоящее время оформляются документы, необходимые для зачисления ребенка в дошкольное учреждение».

Восторгу матери не было предела:

«Благодарю Вас покорно за столь важный проект... Уж совпадение или нет, не знаю, но факт остаётся фактом: вам и президенту написала, и, о чудо! Садик резко нашёлся», - написала Дарья в редакцию НСН.  

  Проект «Кривая линия» открыт для ваших заявок круглосуточно. Направить жалобу можно в разделе «Кривая линия» на сайте «NSN.FM».


Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: ИА "НСН"
ТЕГИ:Кривая линия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры