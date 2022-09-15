«Кривая линия НСН» собирает обращения россиян

Информационное агентство «Национальная Служба Новостей» представляет новый сезон своего самого популярного социального проекта «Кривая линия», который помогает людям в решении актуальных и сложных житейских вопросов. По самым актуальным темам редакция готовит официальный запрос в соответствующие органы и рассказывает о решении проблемы.

Прошлый сезон «Кривой линии» собрал более 700 обращений со всех уголков страны. В редакцию поступало более 50 заявок в неделю. Многие обращения носили коллективный характер, иногда касались целых населенных пунктов, а значит, число людей, которым мы помогли, исчисляется тысячами, ведь «Кривую линию» слушают более 100 городов вещания НСН.

Президент Союза адвокатов России Игорь Трунов похвалил НСН за достойный проект и отметил важность «Кривой Линии» для слушателей.

«СМИ – это четвертая власть, это общеизвестный факт. Естественно, влияние массовой информации огромное. СМИ вообще и существуют, потому что не только же политика и криминал. Решение насущных и повседневных проблем - одна из целей существования средств массовой информации. Когда есть проблема, и есть предложение по решению этой проблемы, оно, конечно, более эффективно, нежели косвенное освещение злободневных ситуаций. Естественно, что это замечательная рубрика, которая, ценна, важна, и дорога тем слушателям и читателям тех или иных средств массовой информации»

Игорь Трунов рассказал, что всегда советует своим клиентам максимально активно говорить о своей проблеме в СМИ, так как это зачастую существенно помогает в разрешении сложных вопросов.

«Я всегда рекомендую своим клиентам транспарентность, то есть озвучивание, во-первых, тех проблем, которые у них есть, во-вторых, противоправного поведения со стороны правоохранительных органов или судебной системы и. Грамотное юридическое сопровождение с транспарентностью – это вообще один из основных принципов и очень жалко, что по-прежнему вроде бы суды взяли курс на транспарентность, но судебных решений найти по-прежнему сложно, и они появляются с запозданием. Естественно, что вот этот инструмент гласности – очень эффективный, и я им как никто другой в юридическом сообществе пользуюсь»

Отправить заявку и пожаловаться в «Кривую линию» от НСН можно в любое удобное для вас время. Для обращения нужно перейти в раздел «Кривая линия» на сайте НСН-точка-ФМ и как можно подробнее описать свою проблему, используя предложенную на странице форму.

Журналисты информационного агентства тщательно изучат вашу жалобу. Самые интересные, сложные и актуальные проблемы будут преданы огласке на сайте НСН, а также в эфире сразу четырех радиостанций: «НАШЕ Радио», ROCK FM, радио JAZZ и «Радио родных дорог», на волнах которых ежедневно выходят новостные выпуски НСН. О вашей проблеме узнают более трех миллионов человек!

По самым актуальным темам редакция подготовит официальный запрос в соответствующие органы и расскажет о решении проблемы. «Кривая линия» возвращается! Мы вам поможем!!!

