«Кривая линия» наступает на пятки Путину

Как известно, «Прямая линия» с президентом Путиным является главным коммуникационным каналом населения страны с властью, «Кривая линия» с ведущими «НАШЕго Радио» взяла идею на вооружение и теперь будет ежедневно держать руку на пульсе проблем своих слушателей и сообщать о них на всю страну. Для этого достаточно позвонить в эфир, написать на почту радиостанции, и радиоведущие «Кривой линии» помогут достучаться до правды.

Подробности ищите на сайте «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции.

