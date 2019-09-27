«Кривая линия» наступает на пятки Путину

27 сентября 201918:29

Новый эфирный проект «Кривая линия», стартовавший в новом сезоне на «НАШЕм Радио», получил неожиданную популярность и быстро завоевал доверие слушателей радиостанции.

Сразу после первых выходов в эфир «Кривая линия» помогла избавить жителей многострадального дома в Брянске от банного «нашествия» голых мужиков, наладила работу мобильной сети в одном столичном регионе, обнародовала курьезную «покраску» 100 машин под эстакадой в Красногорске. Было достаточно озвучить проблему в эфире, как нерадивые чиновники и бизнесмены тут же умудрялись решать проблемы, которые отравляли жизнь людей годами.

В новом сезон НАШЕ Радио представит четыре новые рубрики

Как известно, «Прямая линия» с президентом Путиным является главным коммуникационным каналом населения страны с властью, «Кривая линия» с ведущими «НАШЕго Радио» взяла идею на вооружение и теперь будет ежедневно держать руку на пульсе проблем своих слушателей и сообщать о них на всю страну. Для этого достаточно позвонить в эфир, написать на почту радиостанции, и радиоведущие «Кривой линии» помогут достучаться до правды.

Подробности ищите на сайте «НАШЕго Радио» и в социальных сетях радиостанции.

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ФОТО: mtdata.ru
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