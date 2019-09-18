В новом сезон НАШЕ Радио представит четыре новые рубрики

В новом эфирном сезоне НАШЕ Радио приготовило для своих слушателей сразу четыре новых рубрики, а также новые песни и живые концерты, выездные экскурсии и другие НАШИ активности. Обновленные «Подъемники», «Тариф Дневной» и шоу «10 баллов» с любимыми ведущими по-прежнему будут делать день слушателям на НАШЕм Радио.

«Подготовка к новому сезону для нас – всегда ответственная задача. И в этом году нам есть чем похвастаться! Эфир становится всё разнообразнее: это касается и музыкального наполнения, и развлекательного контента. Слушателей ждут новые имена, новые песни и множество новых рубрик (как полезных, так и просто смешных), - открыла секрет программный директор НАШЕго Радио Анастасия Рогожникова.

Также отмечается, что за пределами эфира так же ожидается много планов: большой осенний квиз с артистами и слушателями, экскурсионные поездки вместе с ведущими и музыкантами, живые концерты.

«Всё перечислить невозможно. НАШИ слушатели уже давно стали полноценными участниками нашего эфира, поэтому, я уверена, что мы очень тонко чувствуем их потребности. В новом сезоне каждый найдёт для себя что-то интересное!», - добавила Анастасия.

С 16 сентября в эфире НАШЕго будут говорить с «акцентом». Новое еженедельное шоу «Экспаты» с 10:00 до 11:00 познакомит слушателей с иностранцами, которые живут и работают в России, знают русский язык и готовы поделиться своими впечатлениями о нашей стране.

Пробиться на «Кривую линию» и рассказать на НАШЕм о своих проблемах - бесценно. Слушатели могут написать все свои мысли и просьбы, а самые интересные из них будут озвучены в эфире с обращением к высшим силам и, возможно, они будут услышаны, а их проблема - решена.

Имидж - ничто, гаджеты - всё! По вторникам Игорь Седов в научно-популярной рубрике «Инспектор Гаджет» в 06:40, 11:40, 20:40 будет удивлять техническими и цифровыми новинками, посвящать слушателей в тайны высоких технологий.

Тур «НАШ ВОЯЖ» - круиз: слушатели НАШЕго смогут отправиться в долгожданное путешествие на теплоходе по Волге в компании с НАШИми ведущими. Конкурс за место на теплоходе стартует уже в сентябре!

Подробности доступны на сайте НАШЕго Радио и в социальных сетях радиостанции.

