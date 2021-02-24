«Кривая линия НСН» решила транспортную проблему в поселке ХМАО

С жалобой на невозможность добраться до города обратились в «Кривую линию НСН» жители поселка Барсово Ханты-Мансийского автономного округа.

После смены перевозчика общественный транспорт до Сургута стал ходить три раза в день: в семь утра, два часа дня и шесть часов вечера. Учитывая, что большая часть жителей поселка работает в городе, установленный график движения ни у кого восторга не вызвал. На работу приходилось выезжать на два часа раньше, а возвращаться домой после смены часть жителей была вынуждена чуть ли не пешком.

После обращения в департамент ЖКХ и транспорта Сургутского района «Кривая линия» получила ответ. Суть его сводилась к тезису «сами виноваты». В свою очередь НСН отписку не приняла и направила запрос губернатору Ханты-Мансийского автономного округа Наталье Комаровой.

После выхода материала в эфире НСН буквально на следующий день «Кривая линия» получила ответ за подписью главы городского поселения Барсово Вячеслава Позднякова. Поселковая администрация оперативно организовала встречу перевозчиков с жителями в присутствии представителей администрации Сургутского района. По заверению главы поселка, в настоящее время график движения общественного транспорта уже скорректирован.

