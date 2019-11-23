Директор Ротару назвал «заказом» критику певицы в СМИ

Концертный директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров назвал «заказом» компрометирующие артистку публикации в СМИ, пишет издание Ura.ru.

«Мы думаем, что, скорей всего, это был какой-то заказ», —цитирует Лаврова издание.

Он также отрицал обвинения Ротару в желании заработать в России.

Отметим, критика в адрес Софии Ротару вызвана в российских СМИ информацией о выделении певицей значительных сумм для ВСУ в Донбассе.

Ранее телеведущий и певец Владимир Винокур в эфире НСН поспорил с сенатором Валерием Рязанским, раскритиковавшим Ротару.



