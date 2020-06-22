Кристина Асмус заявила о разводе с Гариком Харламовым
Актриса Кристина Асмус заявила о разводе с юмористом и резидентом Comedy Club Гариком Харламовым. Соответствующее заявление он сделала в своем Instagram.
«Ладно, шутки в сторону. К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся», - написала она.
Актриса добавила, что фильм «Текст», в котором она снялась в откровенной интимной сцене, не повлиял на их решение о разводе.
«Ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноват. Только мы сами», - подчеркнула Асмус. По ее словам, решение о расторжении брака не было спонтанным — они пришли к этому еще год назад. Актриса добавила, что они с Гариком намерены сохранить теплые дружеские отношения ради их дочери.
Асмус и Харламов поженились в 2013 году, в 2014-м у них родилась дочь. Для Кристины это был первый брак, для Харламова — второй.
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