Криминалист заявил о подготовке экстремистов в подпольных MMA-клубах

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что подпольные MMA-клубы для мигрантов готовят их для возможных акций в Москве.

По его мнению, навыки MMA потенциальным экстремистам требуются не для спорта и не для того, чтобы «бетон мешать или кирпичные стены выкладывать».

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В беседе с NEWS.ru Игнатов не исключил, что в таких секциях клиентов превращают в боевые отряды, обученных убивать людей, как в концертном зале «Крокус Сити Холл». По мнению криминалиста, участникам таких клубов «промывают мозги экстремистской тематикой, радикальными религиозными течениями в исламе». Подпольные клубы MMA для мигрантов эксперт назвал крайне опасными для российского общества.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кондратюк
ТЕГИ:ЭкстремистыМигранты

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