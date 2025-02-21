Криминалист заявил о подготовке экстремистов в подпольных MMA-клубах
Криминалист Михаил Игнатов заявил, что подпольные MMA-клубы для мигрантов готовят их для возможных акций в Москве.
По его мнению, навыки MMA потенциальным экстремистам требуются не для спорта и не для того, чтобы «бетон мешать или кирпичные стены выкладывать».
В беседе с NEWS.ru Игнатов не исключил, что в таких секциях клиентов превращают в боевые отряды, обученных убивать людей, как в концертном зале «Крокус Сити Холл». По мнению криминалиста, участникам таких клубов «промывают мозги экстремистской тематикой, радикальными религиозными течениями в исламе». Подпольные клубы MMA для мигрантов эксперт назвал крайне опасными для российского общества.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Цыпкин допустил, что российскую фантастику от советской отличает пессимизм
- Песков опроверг якобы требование РФ о выводе войск НАТО из Восточной Европы
- Роспотребнадзор: Ситуация по метапневмовирусной инфекции остается стабильной в РФ
- Криминалист заявил о подготовке экстремистов в подпольных MMA-клубах
- Папа Римский Франциск может отречься от престола
- Диетолог призвала ограничивать потребление фруктов при похудении
- Минобороны: ВС РФ освободили Надеждинку и Новоселку в ДНР
- Песков: Конкретики по встрече Путина и Трампа нет
- СКР приостановил расследование нападения на журналистку и адвоката в Грозном
- Задержан советник ростовского губернатора Гончаров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru