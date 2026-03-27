Криминалист назвал главную причину пропажи россиянок за границей
Интернет-роман с иностранным кавалером может привести к похищению. Об этом NEWS.ru эксперт-криминалист, экс-сотрудник МВД РФ Михаил Игнатов.
По его мнению, главная причина пропажи россиянок за рубежом - это поездка не в гостиницу, а по приглашению местных ухажёров. Также опасным может быть заманчиваое предложение о работа.
Эксперт указал, что в обоих случаях «исход очевиден».
«Скорее всего, увозят таких девушек для работы в подпольных борделях. В качестве оплаты предоставляется еда, а спустя время от них избавляются. Также распространен сценарий продажи женщин на органы», - заключил Игнатов.
Ранее туристка из России была обнаружена мёртвой в одной из гостиниц грузинской столицы Тбилиси, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
