Путин: Россия никогда не отказывалась от отношений с Европой
Отношения России со странами Европы в настоящее время находятся в кризисе, но не по вине Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Как пишет RT, на совещании с постоянными членами Совбеза глава государства указал, что Россия не была инициатором отказа от диалога с Европой.
«Мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений», - отметил он.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отверг информацию о том, что российская сторона якобы «послала Европу матерными словами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
- «Словоблудие!»: В Госдуме возмутились налогом на сверхприбыль
- «Рынок темщиков»: Лейблы бьют тревогу из-за засилья ИИ-контента
- Подпись Дональда Трампа появится на долларах
- Адвокат Косицкая заявила о вале судебных разбирательств из-за ИИ-контента
- Гинеколог призвала женщин не перебарщивать с кофе
- Продюсер Краев назвал число ИИ-треков в музыкальных чартах
- Медведев: В 2026 году контракт с Минобороны заключили свыше 80 тысяч человек
- Сенатор Климов призвал наказать виновных в нападении на Русский дом в Праге
- «Удалёнка» для аллергиков вызовет вопросы у коллег на работе