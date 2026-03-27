Путин: Россия никогда не отказывалась от отношений с Европой

Отношения России со странами Европы в настоящее время находятся в кризисе, но не по вине Москвы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Как пишет RT, на совещании с постоянными членами Совбеза глава государства указал, что Россия не была инициатором отказа от диалога с Европой.

«Мы никогда не отказывались от развития этих отношений, от восстановления этих отношений», - отметил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков категорически отверг информацию о том, что российская сторона якобы «послала Европу матерными словами», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: Kremlin.ru
