«Дошли до полпреда»: На встрече жителей города Пионерский с мэром разгорелся скандал

Депутат из города Пионерский в Калининградской области Владимир Кравченко на вчереашней встрече назвал недовольных мэром Леонидом Шибаевым жителей «вонючими крикунами». Теперь горожане требуют свержения власти. Председатель «Совета жителей региона» Антон Гендриксон в беседе с НСН сравнил прошедшую встречу с шоу.



Во время встречи жителей с властями на повестке дня были обычные, часто беспокоящие людей, вопросы: когда починят канализацию и дороги, зачем застраивают пляж ларьками и почему ввели неудобное одностороннее движение на одной из улиц города. Подобные темы, видимо, были слишком остры для местной администрации.



На мероприятии у недовольных жителей отбирали и отключали микрофоны, когда те пытались высказать недовольство в адрес управленцев.

Мэр города Леонид Шибаев не нашел слов для ответа возмущенным жителям, зато депутат Владимир Кравченко за словом в карман не полез и с лихвой обрушился на недовольных жителей с оскорблениями. Назвав вопрошающих граждан «вонючими крикунами», он предложил им «выйти переговорить». Шибаев же в это время так и не проронил ни слова.

Глава "Совета жителей района" Антон Гендриксон заявил НСН, что горожане уже много лет недовольны работой мэра города.

"Пик наступил в декабре 2022, когда Шибаев принял решение ввести одностороннее движение на 14 улицах центра Пионерского. Горожане за неделю собрали 1400 подписей (12% жителей города) с требованием отменить ухудшающее жизнь в городе решение. В ответ мэр дал несколько интервью, где считает мнение жителей «неразумным», а степень недовольства «сильно преувеличенной» — он говорил, что воду мутят 5 несогласных", - рассказал Гендриксон.

На вчерашней встрече жители вновь хотели донести требования до мэра, которые он игнорирует несколько месяцев.

"Чиновники были проинформированы об этом заранее. Жители даже сообщили, какие вопросы хотят обсудить, чтобы у властей было время подготовиться, а в итоге мэр нанял технологов и устроил шоу с массовкой. Людям не дали возможности выступить, просто отбирая у них микрофоны", - посетовал общественник.

Копию петиции за отмене одностороннего движения недовольные жители направили губернатору Калининградской области Антону Алиханову и полномочному представителю президента в СЗФО Александру Гуцану. Жители с февраля 2023 продолжают ждать ответ и собирают подписи за отставку мэра.

