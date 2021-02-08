Крепкий алкоголь предложили убрать из продуктовых магазинов
Алкоголь крепче 15% предложили убрать из продуктовых магазинов и продавать его только в специализированных торговых точках. С такой инициативой выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Предложение направлено на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, передает RT.
По словам Хамзаева, алкоголь в продуктовых магазинах занимает значительные торговые площади, являясь, по сути, рекламой среди покупателей, в том числе не среди несовершеннолетних.
Общественник просит рассмотреть возможность ограничения торговли алкоголя в продуктовых магазинах и супермаркетах.
Ранее правительство РФ отклонило инициативу о полном запрете на продажу алкоголя с 23:00 до 10:00 в барах и кафе, расположенных в жилых домах, передает Ura.ru.
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