«Кремлевский комбинат питания» хочет засудить Киркорова

«Кремлевский комбинат питания» решил подать в суд на Филиппа Киркорова. Иск уже направлен в Арбитражный суд российской столицы. Как поведали сайту KP.RU артисты балета короля отечественной поп-сцены, комбинат отвечал за обслуживание технического персонала на юбилейном шоу Киркорова «Я».

Народный артист России оплатил предоставленные услуги по питанию, однако через некоторое время пришёл ещё один счёт на 80 тысяч рублей. Причём, как утверждают в коллективе Киркорова, что означает эта сумма и за что она выставлена, никто не понимает.

При этом администрация самого кремлёвского комбината также не может пояснить, за что требуется оплата. В итоге Кикоров проигнорировал новое требование, теперь последнее слово остаётся за судом. Директор певца Геннадий Рыбак подчёркивает, что готов к разбирательству.

