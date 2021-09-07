Кремль закроют для посетителей 10 сентября

Как рассказали в Федеральной службе охраны, допуск посетителей будет прекращен из-за «проведения государственных мероприятий». Каких именно, не уточнялось.

До этого Кремль последний раз закрывали от посетителей 7 и 9 мая. В эти дни состоялись репетиция Парада Победы и сам парад.

