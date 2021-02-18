Кремль услышал призыв Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался насчёт инициативы режиссера Никиты Михалкова о лишении гражданства тех, кто призывает другие государства вводить санкции против Москвы. Как заметил представитель Кремля, эта идея – «не пионерская» и уже озвучивалась ранее.

Песков напомнил, что первым мнение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Олег Дерипаска, только он не говорил о лишении гражданства, однако предложил приравнять подобные призывы к уголовному преступлению.

«Позорно». Познер заявил, что Михалков тянет Россию в советское прошлое

По словам пресс-секретаря президента, данная тема приобрела актуальность на фоне злоупотребления разнообразными рестрикциями.

«Понятно, что такие предложения будут обсуждаться, не берусь предсказать исход этих обсуждений, но то, что такие предложения привлекают общественный интерес – это однозначно», - цитирует РЕН ТВ Пескова.

При этом представитель Кремля не взялся предсказать исход таких дискуссий.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
ТЕГИ:ГражданствоНикита МихалковПесков
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры