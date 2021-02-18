Кремль услышал призыв Михалкова лишать гражданства за призывы к санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказался насчёт инициативы режиссера Никиты Михалкова о лишении гражданства тех, кто призывает другие государства вводить санкции против Москвы. Как заметил представитель Кремля, эта идея – «не пионерская» и уже озвучивалась ранее.

Песков напомнил, что первым мнение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Олег Дерипаска, только он не говорил о лишении гражданства, однако предложил приравнять подобные призывы к уголовному преступлению.