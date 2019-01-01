Кремль удивлен отказом собственника косаток отпускать их на волю

Кремль удивлен отказом собственника косаток и белух животных, содержащихся в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя, выпускать животных на волю. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, это невыполнение поручения президента Владимира Путина, в связи с чем необходимо еще раз «сверить часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».

Глава компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил в четверг, что не собирается отпускать отловленных косаток и белух. Он назвал сообщения о том, что млекопитающие вскоре будут отпущены на волю «пургой».

Ранее президент Путин поручил решить проблему «китовой тюрьмы» до 1 марта.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил НСН, что интрига вокруг будущего косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя скоро разрешится.

