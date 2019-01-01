Кремль удивлен отказом собственника косаток отпускать их на волю
Кремль удивлен отказом собственника косаток и белух животных, содержащихся в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя, выпускать животных на волю. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает ТАСС.
По его словам, это невыполнение поручения президента Владимира Путина, в связи с чем необходимо еще раз «сверить часы, в какой именно части не выполняются эти поручения».
Глава компании-отловщика «Афалина» Алексей Решетов заявил в четверг, что не собирается отпускать отловленных косаток и белух. Он назвал сообщения о том, что млекопитающие вскоре будут отпущены на волю «пургой».
Ранее президент Путин поручил решить проблему «китовой тюрьмы» до 1 марта.
Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил НСН, что интрига вокруг будущего косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя скоро разрешится.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Лукашенко поторопил Казахстан с нефтяными поставками
- Волынец призвала родителей активнее участвовать в жизни детей-школьников
- Пятеро россиян остаются в больницах Италии после ДТП
- Сергей Скрипаль позвонил в Россию 9 мая
- Милонов: Родители должны выбрать количество учебных дней своих детей