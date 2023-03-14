Кремль рассчитывает на проведение Путиным прямой линии в 2023 году
Президент России Владимир Путин, скорее всего, проведёт прямую линию в текущем году. Этого не исключил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, это довольно востребованный формат общения главы государства с гражданами. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента, сроки проведения прямой линии пока нельзя точно назвать.
«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодное мероприятие, в ходе которого он отвечает на вопросы граждан России в телевизионном эфире. Когда в 2008—2011 годах Путин занимал должность председателя правительства, мероприятие называлось короче - «Прямой разговор с Владимиром Путиным».
Последний раз Владимир Путин общался с россиянами в формате прямой линии 30 июня 2021 года.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru