Кремль рассчитывает на проведение Путиным прямой линии в 2023 году

Президент России Владимир Путин, скорее всего, проведёт прямую линию в текущем году. Этого не исключил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, это довольно востребованный формат общения главы государства с гражданами. Вместе с тем, как отметил пресс-секретарь президента, сроки проведения прямой линии пока нельзя точно назвать.

«Прямая линия с Владимиром Путиным» — ежегодное мероприятие, в ходе которого он отвечает на вопросы граждан России в телевизионном эфире. Когда в 2008—2011 годах Путин занимал должность председателя правительства, мероприятие называлось короче - «Прямой разговор с Владимиром Путиным».

Последний раз Владимир Путин общался с россиянами в формате прямой линии 30 июня 2021 года.

