Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белоруссим коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Известно, что лидеры обсудили парад Победы в Москве, а также визовое соглашение и ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, подчеркивает РИА ФАН.

В свою очередь, пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт подчеркнула, что вопросы по ситуации с Белгазпромбанком в ходе телефонного разговора Путина и Лукашегко не поднимались, отмечает Life.ru.

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Добавим, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у России нет «своих кандидатов» на предстоящих в августе выборах президента Белоруссии. Также он подчеркнул, что считает внутренним делом Белоруссии задержание экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико, которого называют самым опасным соперником Александра Лукашенко в президентский гонке.

Напомним, выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. Нынешний президент Александр Лукашенко бессменно правит республикой последние 26 лет.


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ФОТО: Сергей Мамонтов//РИА Новости
ТЕГИ:Телефонный РазговорАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
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