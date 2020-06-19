Кремль раскрыл подробности телефонного разговора Путина и Лукашенко

Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим белоруссим коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Известно, что лидеры обсудили парад Победы в Москве, а также визовое соглашение и ситуацию с распространением коронавирусной инфекции, подчеркивает РИА ФАН.

В свою очередь, пресс-секретарь белорусского президента Наталья Эйсмонт подчеркнула, что вопросы по ситуации с Белгазпромбанком в ходе телефонного разговора Путина и Лукашегко не поднимались, отмечает Life.ru.