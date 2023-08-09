Кремль: Путин провел рабочую встречу с тверским губернатором Игорем Руденей

Губернатор Тверской области Игорь Руденя был приглашен на рабочую встречу в Кремль, сообщила пресс-служба президента РФ, передает ТАСС.

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В ходе беседы с главой региона Владимир Путин отметил успехи Тверской области в повышении объема валового регионального продукта.

Руденя также доложил о темпах газификации. По его словам, до 2026 года в области будут газифицированы все муниципальные образования.

Президент задал губернатору вопрос о состоянии дел в социальной сфере и развитии здравоохранения. Руденя рассказал, что в этом году в регионе будут сданы четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники.

Ранее президент РФ Владимир Путин поговорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: Сайт Кремля
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