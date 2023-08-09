Кремль: Путин провел рабочую встречу с тверским губернатором Игорем Руденей
Губернатор Тверской области Игорь Руденя был приглашен на рабочую встречу в Кремль, сообщила пресс-служба президента РФ, передает ТАСС.
В ходе беседы с главой региона Владимир Путин отметил успехи Тверской области в повышении объема валового регионального продукта.
Руденя также доложил о темпах газификации. По его словам, до 2026 года в области будут газифицированы все муниципальные образования.
Президент задал губернатору вопрос о состоянии дел в социальной сфере и развитии здравоохранения. Руденя рассказал, что в этом году в регионе будут сданы четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники.
Ранее президент РФ Владимир Путин поговорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Казахстан приостановил работу домена yandex.kz
- Кремль: Путин провел рабочую встречу с тверским губернатором Игорем Руденей
- В Конгрессе США обвинили Байдена в получении денег из России
- ЦБ с 10 августа перестанет покупать валюту из-за ослабления рубля
- СМИ: президент ОАЭ намерен организовать встречу Путина и Зеленского
- В Белгородской области при обстреле ВСУ погиб один человек
- СМИ: Умерла пострадавшая от взрыва в Сергиевом Посаде женщина
- Минсельхоз: рост цен на мясо в России стабилизируется к осени
- Франция атаковала нацгвардию Нигера и нарушила воздушное пространство страны
- Курс доллара поднялся выше 98 рублей
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru