Кремль: Путин провел рабочую встречу с тверским губернатором Игорем Руденей

В ходе беседы с главой региона Владимир Путин отметил успехи Тверской области в повышении объема валового регионального продукта.

Руденя также доложил о темпах газификации. По его словам, до 2026 года в области будут газифицированы все муниципальные образования.

Президент задал губернатору вопрос о состоянии дел в социальной сфере и развитии здравоохранения. Руденя рассказал, что в этом году в регионе будут сданы четыре новые высокотехнологичные детские поликлиники.

Ранее президент РФ Владимир Путин поговорил с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



