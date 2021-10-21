Кремль: Путин проведет ежегодную пресс-конференцию

В Кремле подтвердили планы по проведению Владимиром Путиным ежегодной большой пресс-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — цитирует его ТАСС. При этом, точную дату проведения мероприятия Песков не озвучил.

Напомним, в 2020 году глава государства провел пресс-конференцию 17 декабря. Тогда президент объявил о разовых выплатах семьям с детьми до семи лет по 5 тысяч руб. на каждого ребенка. Кроме того, Путин назвал эффективной российскую систему здравоохранения в условиях пандемии. Глава государства также объявил о реформе первичного звена здравоохранения, озвучив предусмотренную на эти цели сумму — 500 млрд рублей, отмечает Ura.ru.