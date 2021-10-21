Кремль: Путин проведет ежегодную пресс-конференцию

В Кремле подтвердили планы по проведению Владимиром Путиным ежегодной большой пресс-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — цитирует его ТАСС. При этом, точную дату проведения мероприятия Песков не озвучил.

Напомним, в 2020 году глава государства провел пресс-конференцию 17 декабря. Тогда президент объявил о разовых выплатах семьям с детьми до семи лет по 5 тысяч руб. на каждого ребенка. Кроме того, Путин назвал эффективной российскую систему здравоохранения в условиях пандемии. Глава государства также объявил о реформе первичного звена здравоохранения, озвучив предусмотренную на эти цели сумму — 500 млрд рублей, отмечает Ura.ru.

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А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что заявления, которые делает Владимир Путин, иногда бывают пророческими.

«Он неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями. Он же никого не пугал: будь то сферы разоружения, сферы безопасности, изменения климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы», — заявил Песков.

По мнению Пескова, другие политики могут не прислушиваться к Путину, но то, что он говорит, сбывается. Пресс-секретарь президента убежден, что глава России умеет предугадывать будущие события.

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:Пресс-конференция ПутинаКремльДмитрий ПесковВладимир Путин
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