Кремль: Путин проведет ежегодную пресс-конференцию
В Кремле подтвердили планы по проведению Владимиром Путиным ежегодной большой пресс-конференции. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«С форматом определимся в зависимости от развития эпидемиологической ситуации», — цитирует его ТАСС. При этом, точную дату проведения мероприятия Песков не озвучил.
Напомним, в 2020 году глава государства провел пресс-конференцию 17 декабря. Тогда президент объявил о разовых выплатах семьям с детьми до семи лет по 5 тысяч руб. на каждого ребенка. Кроме того, Путин назвал эффективной российскую систему здравоохранения в условиях пандемии. Глава государства также объявил о реформе первичного звена здравоохранения, озвучив предусмотренную на эти цели сумму — 500 млрд рублей, отмечает Ura.ru.
А ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что заявления, которые делает Владимир Путин, иногда бывают пророческими.
«Он неоднократно выступал с такими пророческими заявлениями. Он же никого не пугал: будь то сферы разоружения, сферы безопасности, изменения климата. Президент очень здорово иногда описывает перспективы», — заявил Песков.
По мнению Пескова, другие политики могут не прислушиваться к Путину, но то, что он говорит, сбывается. Пресс-секретарь президента убежден, что глава России умеет предугадывать будущие события.
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