Песков: Путин и Лукашенко дадут пресс-конференцию по итогам переговоров

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Москву намечен на 9 сентября, сообщает РИА Новости.

По его словам, в этот день состоятся переговоры глав государств, по итогам которых они дадут пресс-конференцию.

На просьбу подтвердить информацию о подписании всех дорожных карт по интеграции, Песков ответил, что не желает предвосхищать содержание этой пресс-конференции.

«По согласованию вот этих программ... удалось существенно продвинуться. Насколько, как и в чём, давайте дождемся глав государств, не будем забегать вперёд», - заключил представитель Кремля.

Ранее посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко заявил, что российский и белорусский лидеры Владимир Путин и Александр Лукашенко подпишут все дорожные карты интеграции на встрече 9 сентября. По его словам, из 28 карт интеграции экономик двух стран несогласованной осталась лишь одна, сообщает Ura.ru.