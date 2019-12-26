Кремль прокомментировал возможность отмены НДФЛ для малоимущих

26 декабря 201913:02

В администрации президента России до сих пор не проходило никаких совещаний для выработки решений о возможности освобождения малоимущих граждан от части налогов. Об этом заявил на встрече с журналистами пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Вместе с тем, по его словам, обсуждения этой темы ведутся постоянно, передает РИА ФАН.

«Поддержать штаны». Власти могут отменить НДФЛ для малоимущих

Таким образом представитель Кремля прокомментировал публикацию «Ведомостей» о том, что для поддержки малоимущих власти готовы ввести вычета из НДФЛ в размере прожиточного минимума.

При этом ставка налога для других якобы может быть повышена.

Ранее пресс-секретарь президента РФ уже говорил, что этот вопрос регулярно поднимается в ходе дискуссий экспертов с участием чиновников, при этом в Кремле определённой позиции пока нет, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Гунеев
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