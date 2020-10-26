Кремль признал тяжёлой ситуацию с COVID-19 в регионах
Ситуация с распространением коронавирусной инфекцией в России достаточно тяжёлая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, сейчас эпидемиологический удар начал уходить на восток от столицы в другие регионы.
Как подчеркнул официальный представитель Кремля, ситуация требует очень интенсивных усилий от центра и от властей субъектов федерации. Песков уточнил, что президент РФ Владимир Путин получает в полном объёме данные по текущей эпидемиологической обстановке, передаёт RT.
При этом, по оценке пресс-секретаря, ситуация остаётся под контролем. Функционируют правительственный штаб, информационный центр по COVID-19, отмечает Ura.ru.
За последние 24 часа в России идентифицировано 17 347 новых случаев заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Это новый антирекорд. Общее число заболевших в стране с начала пандемии достигло 1 531 224.
Профессор кафедры инфектологии и вирусологии Сеченовского университета Анатолий Альштейн считает, что Россия уже достигла так называемого плато по заболеваемости COVID-19. Показатели не будут серьёзно уменьшаться до конца текущего года, однако в целом ситуация плавно стабилизируется, заявил он РИА Новости.
По оценке специалиста, активированные властями меры для противодействия распространению заболевания уже дают результаты, отмечает РИА ФАН.
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