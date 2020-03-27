Кремль подтвердил случай коронавируса в администрации президента

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил один случай заражения коронавирусом в администрации Кремля. Как подчеркнул Песков, инфицированный сотрудник не контактировал с Владимиром Путиным, передает ТАСС.

При этом пресс-секретарь отметил, что это единичный случай, о других ему не известно. По словам представителя Кремля, принимаются все возможные и необходимые меры для предотвращения дальнейшего распространения инфекции в администрации.

По словам Пескова, это случай заражения ещё раз подтверждает правильность и оправданность повышенных мер предосторожности, принятых на мероприятиях с участием президента. Всех участников ещё до начала приглашают пройти тесты на COVID-19.

