Кремль подтвердил рекомендацию выдвинуть Подносову главой ВС РФ
Кандидатура Ирины Подносовой действительно одобрена Комиссией при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Принято решение рекомендовать её президенту для представления Совету Федерации с целью назначения председателем Верховного суда. Такая информация появилась на сайте Кремля.
Ранее о положительном решении информагентства сообщили со ссылкой на источники в комиссии. Пост главы ВС РФ оказался вакантным в конце февраля после кончины Вячеслава Лебедева, который занимал эту должность с самого начал её учреждения.
Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 70-летняя Подносова единственной подала заявление на назначение. Сейчас она занимает должность заместителя председателя ВС.
Подносова – выпускница юридического факультета Ленинградского государственного университета. Она училась на одном курсе в нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru