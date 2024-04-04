Кремль подтвердил рекомендацию выдвинуть Подносову главой ВС РФ

Кандидатура Ирины Подносовой действительно одобрена Комиссией при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Принято решение рекомендовать её президенту для представления Совету Федерации с целью назначения председателем Верховного суда. Такая информация появилась на сайте Кремля.

Ранее о положительном решении информагентства сообщили со ссылкой на источники в комиссии. Пост главы ВС РФ оказался вакантным в конце февраля после кончины Вячеслава Лебедева, который занимал эту должность с самого начал её учреждения.