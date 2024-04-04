Кремль подтвердил рекомендацию выдвинуть Подносову главой ВС РФ

Кандидатура Ирины Подносовой действительно одобрена Комиссией при президенте по предварительному рассмотрению вопросов назначения судей и прекращения их полномочий. Принято решение рекомендовать её президенту для представления Совету Федерации с целью назначения председателем Верховного суда. Такая информация появилась на сайте Кремля.

Ранее о положительном решении информагентства сообщили со ссылкой на источники в комиссии. Пост главы ВС РФ оказался вакантным в конце февраля после кончины Вячеслава Лебедева, который занимал эту должность с самого начал её учреждения.

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Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», 70-летняя Подносова единственной подала заявление на назначение. Сейчас она занимает должность заместителя председателя ВС.

Подносова – выпускница юридического факультета Ленинградского государственного университета. Она училась на одном курсе в нынешним президентом РФ Владимиром Путиным.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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