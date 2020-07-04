Кремль ответил на объявление о продаже «рубашки Путина» на «Авито»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о «рубашке Путина», которая продается на «Авито». Его слова приводит Telegram-канал журналистов кремлевского пула РИА Новости.

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«Такого быть не может», — заявил Песков.

Ранее, 27 июня, на сервисе объявлений «Авито» появилось объявление о продаже «рубашки Путина», которая была обнаружена в отеле Sheraton в Нижнем Новгороде при уборке номера. Отмечается, что одежда размера 48-50 (XL). Автор объявления продает ее за 165 000 рублей. Он готов отдать изделие на экспертизу, потому что не стирал рубашку, напоминает Lenta.ru.

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ФОТО: «Авито»
ТЕГИ:ПродажаДмитрий ПесковВладимир Путин
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