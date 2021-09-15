Кремль отверг возможность нового локдауна в России
15 сентября 202112:48
Кремль исключает возможность введения нового локдауна в России. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
«Об этом речи не идет, такого нет вообще вопроса сейчас», — заявил Песков, отвечая на вопрос о подготовке новых мер по противодействию коронавирусу.
Ранее в ходе опроса стало известно, что больше 90% россиян обновили гардероб при выходе в офисы из локдауна.
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15 сентября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru