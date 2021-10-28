Кремль опроверг перезапуск компании по пропаганде вакцинирования

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил повторный запуск информационной компании, в ходе которой россиян убеждают прививаться от COVID-19. Об этом сообщает РБК.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация», — заявил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что компания по убеждению граждан – «постоянная, которая должна вестись и ведется на постоянной основе».