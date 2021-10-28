Кремль опроверг перезапуск компании по пропаганде вакцинирования

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не подтвердил повторный запуск информационной компании, в ходе которой россиян убеждают прививаться от COVID-19. Об этом сообщает РБК.

«Нет, эта информация не соответствует действительности. Никакого перезапуска нет. Абсолютно неверная информация», — заявил представитель Кремля. Песков подчеркнул, что компания по убеждению граждан – «постоянная, которая должна вестись и ведется на постоянной основе».

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Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник сообщил, что Кремль планирует перезапуск агитационной прививочной компании. Источник уточнил, что пока вопрос обсуждается в администрации президента.

Ранее иммунолог Владислав Жемчугов заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что главное для проведения успешной компании по пропаганде вакцины – «убрать в рекламе вакцинации количество медийных лиц, потому что это раздражает людей».

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Фото: mos.ru
ТЕГИ:Дмитрий ПесковКремльВакцинация
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