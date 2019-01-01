Кремль одобрил силовое подавление протеста в Екатеринбурге

Силовое подавление протеста в Екатеринбурге оправдано, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Ura.ru.

По его словам, подобное развитие событий всегда оправдано, если речь идёт о провокациях. По его мнению, в Екатеринбурге в конфликте вокруг храма и сквера также не обошлось без провокаторов, отмечает RT.

Песков также добавил, что надеется на скорое разрешение проблемной ситуации с помощью диалога между властью и горожанами. По его словам, сейчас в городе ведётся разъяснительная работа и переговоры со всеми, кто готов в них вступать, отмечает «Свободная пресса».