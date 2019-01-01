Кремль одобрил силовое подавление протеста в Екатеринбурге
Силовое подавление протеста в Екатеринбурге оправдано, считают в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет Ura.ru.
По его словам, подобное развитие событий всегда оправдано, если речь идёт о провокациях. По его мнению, в Екатеринбурге в конфликте вокруг храма и сквера также не обошлось без провокаторов, отмечает RT.
Песков также добавил, что надеется на скорое разрешение проблемной ситуации с помощью диалога между властью и горожанами. По его словам, сейчас в городе ведётся разъяснительная работа и переговоры со всеми, кто готов в них вступать, отмечает «Свободная пресса».
Ранее бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман высказался по поводу конфликта вокруг строительства храма на месте городского сквера. Напомним, конфликт между горожанами и местными властями разгорелся в Екатеринбурге в понедельник, 13 мая. Люди вышли к месту предполагаемого строительства храма на месте городского сквера, чтобы донести до властей своё мнение. В ходе акции протеста был сломан забор, ограждающий место под стройку. Позднее в ситуацию вмешался губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и пообещал стать посредником между недовольными гражданами и сторонниками стройки. В четверг стало известно о ряде задержанных участников акции протеста, 21 человек был арестован решением суда. По последним данным число задержанных возросло до 70 человек.
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