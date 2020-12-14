Кремль не намерен вводить жесткий карантин на новогодние праздники

Вопрос о введении жесткого карантина на новогодние праздники в России не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказа, при каком условии в столице ужесточат ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Свое мнение он высказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».