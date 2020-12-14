Кремль не намерен вводить жесткий карантин на новогодние праздники

Вопрос о введении жесткого карантина на новогодние праздники в России не рассматривается. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

А ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказа, при каком условии в столице ужесточат ограничительные меры, направленные на борьбу с распространением COVID-19. Свое мнение он высказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. Первый год» на канале «Россия 1».

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Градоначальник полагает, что усиление ограничений придется делать только при условии, если медицинская система не сможет справиться с потоком новых больных. Он также отрицает необходимость введения дополнительных санкций в новогодние праздники.

«Мы не ограничиваем в Москве встречи в новогодние праздники, комендантские часы не объявляем», - сказал Собянин.

По мнению мэра столицы, нет смысла сокращать и продажу алкоголя. Собянин напомнил, что «сухой закон заканчивался пьянством», подчеркивает RT.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сергей СобянинКоронавирусНовый ГодДмитрий ПесковКремль
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