Кремль назвал дату прямой линий с Владимиром Путиным

Прямая линия с президентом страны Владимиром Путиным состоится 20 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

Диалог с гражданами страны и журналистами и начнется в 12:00 мск. Прямой эфир будут транслировать «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал», НТВ, «Мир» и ОТР, эфир на котором будет идти с сурдопереводом. Радиослушатели смогут следить за ходом прямой линии с президентом на «Радио России», «Вестях ФМ» и «Маяке».

По данным Кремля, участвовать в проекте смогут пользователи приложений «Москва — Путину» и «ОК Live».

Напомним, впервые прямая линия с Владимиром Путиным состоялась в 2001 году. Она не выходила в эфир только дважды – в 2004-м и 2012 годах.

Ранее НСН писала о некорректном общении врио первого замгубернатора Марины Чекуновой с медработниками поликлиники в Струнине. На всю страну она прославилась во время «Прямой линии с президентом», когда минувшим летом жители Струнина пожаловались Владимиру Путину на удручающее состояние медучреждения. Глава государства поручил отремонтировать поликлинику. На выполнение поручения было перенесено, а чиновница создала новый скандал, предложив медикам самим мыть полы в поликлинике.



