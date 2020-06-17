Кремль на защите новогодних праздников

Инициатива сократить новогодние праздники вновь стала темой дискуссии представителей власти, на сей раз, по иронии судьбы – в самый жаркий день за почти 130 лет. Ее автором стал сенатор Андрей Кутепов, который разработал проект поправки в Трудовой кодекс, предполагающей сокращение новогодних праздников в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января. Этим решением, по его мнению, можно компенсировать потери от режима нерабочих дней в году текущем, связанного со вспышкой коронавирусной инфекции. По действующей редакции Трудового кодекса с учетом отмечаемого 7 января Рождества Христова в 2021 году праздничными станут дни с 1 по 8 января.

В Кремле к идее «секвестировать» новогодние каникулы отнеслись довольно равнодушно. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль не занимался выработкой позиции в связи с этим предложением. Песков заметил, что дискуссия на тему новогодних праздников ведется каждый год. «Но, тем не менее, есть устоявшаяся практика, из которой мы исходим», - заключил представитель Кремля. К этому стоит добавить заявление Минтруда, куда поступил разработанный сенатором законопроект. В ведомстве напомнили, что новогодние праздники регламентированы Трудовым кодексом, а «любые изменения в Трудовой кодекс должны обсуждаться с социальными партнерами — работодателями и работниками». В свою очередь, глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков указал, что отмена выходных в январе потери от простоя экономики не компенсирует, а вот права работников нарушит.

Наиболее последовательным сторонником сокращения новогодних каникул является бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Но его позиция хотя бы объяснима: он ратует за это в борьбе с пьянством и чревоугодием, которым, по его мнению, от безделья предается большинство россиян в новогодние праздники.

С попыткой же экономического обоснования инициатива отменить или сократить январские каникулы выглядит более чем странно. Экономика страны была практически остановлена на два месяца, что принесло потери ВВП по году по разным оценкам, от 5 до 8%. Могут ли четыре рабочих дня в январе компенсировать хоть сколько-нибудь существенно этот провал, вопрос риторический. А коль скоро экономический эффект от этого минимальный, зато социальное возмущение вне всякого сомнения гарантировано, чего тогда огород городить? Не лучше ли заняться более содержательным законотворчеством, а праздники оставить, наконец, в покое?

