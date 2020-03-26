Кремль не исключил двойную оплату работающим на выходной неделе

Возможность двойной оплаты для сотрудников предприятий и компаний, которые не будут прекращать работу удалённо на следующей неделе, пока не дискутировался. Однако эта тема будет доработана, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для журналистов, передает РИА ФАН.

В деталях представитель Кремля пока не смог прокомментировать данный вопрос. Глава государства объявил предстоящую неделю нерабочей с сохранением зарплаты в связи с распространением коронавируса.

Как заявил Песков, в Кремле пока нет каких-либо решений по возможному продлению такого нерабочего режима. По словам пресс-секретаря, оснований для такой инициативы не имеется.

Как отмечает RT, указ президента о нерабочей неделе не распространяется на организации, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также медучреждений, аптек и ряда иных предприятий.

Дмитрий Песков также подтвердил, что 22 апреля будет снова рабочим днем, так как голосование по поправкам в Конституцию, по решению президента, перенесено на более поздний срок. Как сообщили URA.RU в рабочей группе по подготовке изменений в Основной закон, выходной будет перенесён на новую дату голосования.

