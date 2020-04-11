Кремль допускает перенос парада Победы с 9 мая
Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продет 9 мая или позднее, но событие произойдет в любом случае. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала.
Песков отметил, что дата проведения Парада Победы и акции «Бессмертный полк» будет утверждена с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России. Однако отметил, что на данный момент таких решений нет.
«Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно - я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, - но оно будет обязательно», - заявил Песков.
В свою очередь, в Минобороны заявляли не один раз, что подготовка к параду Победы продолжается.
Правительство России поддержало предложение оргкомитета 75-летия Победы провести торжества в честь 9 мая в Москве без участия ветеранов.
Авторы акции «Бессмертный полк» также заявляют о ее небезопасности в период пандемии коронавируса, уточняет INTERFAX.RU.
Ранее власти РФ перенесли всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ на неопределённый срок из-за ситуации с распространением коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. В столице запрещены все массовые мероприятия, режим ограничений действует до 1 мая.
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