Кремль допускает перенос парада Победы с 9 мая

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продет 9 мая или позднее, но событие произойдет в любом случае. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала.

Песков отметил, что дата проведения Парада Победы и акции «Бессмертный полк» будет утверждена с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России. Однако отметил, что на данный момент таких решений нет.

«Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно - я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, - но оно будет обязательно», - заявил Песков.

В свою очередь, в Минобороны заявляли не один раз, что подготовка к параду Победы продолжается.

В Кремле прокомментировали возможный перенос Парада Победы

Правительство России поддержало предложение оргкомитета 75-летия Победы провести торжества в честь 9 мая в Москве без участия ветеранов.

Авторы акции «Бессмертный полк» также заявляют о ее небезопасности в период пандемии коронавируса, уточняет INTERFAX.RU.

Ранее власти РФ перенесли всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ на неопределённый срок из-за ситуации с распространением коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. В столице запрещены все массовые мероприятия, режим ограничений действует до 1 мая.

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Фото: РИА Новости
ТЕГИ:9 маяДень ПобедыДмитрий Песков