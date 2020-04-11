Кремль допускает перенос парада Победы с 9 мая

Парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне продет 9 мая или позднее, но событие произойдет в любом случае. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил в эфире Первого канала.

Песков отметил, что дата проведения Парада Победы и акции «Бессмертный полк» будет утверждена с учетом эпидемиологической ситуации по коронавирусу в России. Однако отметил, что на данный момент таких решений нет.

«Но я могу сказать одно: ни у кого не должно быть сомнений, что парад Победы и празднование Дня Победы будет обязательно - я не знаю, будет ли это 9 мая или позже, - но оно будет обязательно», - заявил Песков.

В свою очередь, в Минобороны заявляли не один раз, что подготовка к параду Победы продолжается.