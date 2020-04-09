В Кремле прокомментировали возможный перенос Парада Победы
Никаких решений о переносе Парада Победы, который должен пройти 9 мая на Красной площади в Москве, в Кремле пока не принимали. Об этом в четверг сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РИА Новости.
По его словам, решение о проведении или переносе Парада Победы примут «в разумные сроки».
Ранее власти РФ перенесли всенародное голосование по поправкам в Конституцию РФ на неопределённый срок из-за ситуации с распространением коронавируса. Оно должно было пройти 22 апреля. В столице запрещены все массовые мероприятия, режим ограничений действует до 1 мая.
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