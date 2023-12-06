Кредитный рейтинг «Ингосстраха» подтвержден на наивысшем уровне

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «Ингосстраха» на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу – стабильный.

Аналитики агентства пришли к выводу, что структура страхового портфеля компании стабильна, а клиентская база и каналы распространения высоко диверсифицированы. Также отмечается высокий уровень рентабельности инвестиций.

К позитивным факторам в том числе относятся стабильно высокие показатели нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, а также ликвидности и темпы роста имеющихся активов.

В агентстве отметили умение страховщика сохранять невысокие риски, что характеризует «Ингосстрах» в позитивном ключе. Впервые кредитный рейтинг организации был опубликован в 2002 году.

