Кредитный рейтинг «Ингосстраха» подтвержден на наивысшем уровне
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило кредитный рейтинг «Ингосстраха» на уровне ruAAA, прогноз по рейтингу – стабильный.
Аналитики агентства пришли к выводу, что структура страхового портфеля компании стабильна, а клиентская база и каналы распространения высоко диверсифицированы. Также отмечается высокий уровень рентабельности инвестиций.
К позитивным факторам в том числе относятся стабильно высокие показатели нормативного соотношения собственных средств и принятых обязательств, а также ликвидности и темпы роста имеющихся активов.
В агентстве отметили умение страховщика сохранять невысокие риски, что характеризует «Ингосстрах» в позитивном ключе. Впервые кредитный рейтинг организации был опубликован в 2002 году.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru