Кравцов заявил, что результаты пересдач ЕГЭ подготовят в течение недели

По его словам, ведомство, которым он руководит, «позитивно восприняло» предложение президента ввести возможность пересдачи ЕГЭ для выпускников. Кравцов указал, что такая возможность была подготовлена и внедрена министерством довольно оперативно.

Ранее в Минобрнауки заявили, что пресдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

