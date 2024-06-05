Кравцов заявил, что результаты пересдач ЕГЭ подготовят в течение недели

Результаты пересдач Единого государственного экзамена, которые порядком пройдут 4 и 5 июля, подготовят в течение недели после проведения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра просвещения России Сергея Кравцова в ходе совещания главы государства Владимира Путина с кабмином.

Рособрнадзор: Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новым правилам

По его словам, ведомство, которым он руководит, «позитивно восприняло» предложение президента ввести возможность пересдачи ЕГЭ для выпускников. Кравцов указал, что такая возможность была подготовлена и внедрена министерством довольно оперативно.

Ранее в Минобрнауки заявили, что пресдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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