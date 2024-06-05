Кравцов заявил, что результаты пересдач ЕГЭ подготовят в течение недели
Результаты пересдач Единого государственного экзамена, которые порядком пройдут 4 и 5 июля, подготовят в течение недели после проведения, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление министра просвещения России Сергея Кравцова в ходе совещания главы государства Владимира Путина с кабмином.
По его словам, ведомство, которым он руководит, «позитивно восприняло» предложение президента ввести возможность пересдачи ЕГЭ для выпускников. Кравцов указал, что такая возможность была подготовлена и внедрена министерством довольно оперативно.
Ранее в Минобрнауки заявили, что пресдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru