Рособрнадзор: Выпускники прошлых лет не смогут пересдать ЕГЭ по новым правилам

Выпускники прошлых лет не смогут воспользоваться новым порядком пересдачи ЕГЭ, заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев, передает ТАСС.

По его словам, новые условия будут доступны с 2024 года. При этом российские школьники смогут пересдавать единый государственный экзамен по одному из предметов в последующие годы.

Больше половины старшеклассников считают, что будут пересдавать ЕГЭ

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что выпускники должны иметь возможность пересдать ЕГЭ по одному из предметов до конца приемной кампании в вузы. Минпросвещения и Рособрнадзор уже подготовили проект расписания единого государственного экзамена на текущий год.

В случае пересдачи ЕГЭ будет учтен не лучший результат по итогу двух попыток, а баллы второго экзамена, рассказал председатель комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олег Смолин «Радиоточке НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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