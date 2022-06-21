Кравцов заявил, что несколько тысяч педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение

По его словам, приоритетными являются программы для учителей истории и обществознания, русского языка и литературы, начальных классов. В частности, педагоги будут обучаться очно в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября 2022 года перейдут на новые российские образовательные стандарты (ФГОС).

