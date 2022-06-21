Кравцов заявил, что несколько тысяч педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение
Первые несколько тысяч педагогов из Донецкой и Луганской народных республик уже прошли обучение, к 1 сентября их будет до семи тысяч. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.
По его словам, приоритетными являются программы для учителей истории и обществознания, русского языка и литературы, начальных классов. В частности, педагоги будут обучаться очно в Ростове-на-Дону.
Ранее сообщалось, что школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября 2022 года перейдут на новые российские образовательные стандарты (ФГОС).
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