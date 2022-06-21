Кравцов заявил, что несколько тысяч педагогов из ДНР и ЛНР прошли обучение

Первые несколько тысяч педагогов из Донецкой и Луганской народных республик уже прошли обучение, к 1 сентября их будет до семи тысяч. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в интервью РИА Новости.

В школах Николаева с 1 сентября вводят запрет на использование русского языка

По его словам, приоритетными являются программы для учителей истории и обществознания, русского языка и литературы, начальных классов. В частности, педагоги будут обучаться очно в Ростове-на-Дону.

Ранее сообщалось, что школы Донецкой и Луганской народных республик с 1 сентября 2022 года перейдут на новые российские образовательные стандарты (ФГОС).

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ЛНРДНРРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры