Собянин: Обновленное здание школы в Южном Медведкове откроется 1 сентября

Он расскзал, что в рамках реконструкции в здании уже обновили фасад и кровлю, заменили инженерные коммуникации, двери и окна, выполнили внутреннюю отделку. В настоящее время специалисты выполняют сборку и установку оборудования и мебели, а также благоустройство прилегающей территории.

Градоначальник отметил, что в соответствии с программой «Моя школа» в обновленном здании будут обустроены универсальные и специализированные учебные кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, спортивные залы и уютный обеденный зал. Кроме того, в современной медиатеке оборудуют места для групповой и индивидуальной работы, а многофункциональное многосветное пространство позволит проводить различные мероприятия, в том числе лекции и выставки.

В спортивное ядро на пришкольной территории войдут беговые дорожки, гимнастическая площадка, площадки для настольного тенниса, баскетбола, волейбола и сдачи норм ГТО. Также предусмотрены зона с тренажерами, инклюзивное оборудование, места тихого отдыха, парковки для велосипедов и самокатов.

По словам градоначальника, 1 сентября дети придут уже практически в новое здание. Обучаться в учреждении будут школьники первых, а также 4-11-х классов.

Отмечается, что в состав школы № 285 имени В.А. Молодцова входят 13 зданий. В ней обучаются 2803 ребенка, в том числе 679 дошкольников. Трудовой коллектив состоит из 123 учителей, 45 воспитателей и 55 иных педагогических работников.

В образовательном учреждении реализуются такие городские образовательные проекты, как «ИТ-класс в московской школе», «Математическая вертикаль», «ИТ-вертикаль», а также «Кадетский класс в московской школе». Для учеников 10-11-х классов организовано обучение по гуманитарному, технологическому, естественно-научному и социально-экономическому профилям.

В систему дополнительного образования входят программы социально-гуманитарной, технической, художественной, туристско-краеведческой, естественно-научной и физкультурно-спортивной направленности. Партнёрами школы, которые помогают готовить учащихся к осознанному выбору профессии, являются Московский госуниверситет имени М.В. Ломоносова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский государственный технологический университет «СТАНКИН», Финансовый университет при Правительстве РФ, Московский педагогический государственный университет, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина.

