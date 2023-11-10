Минпросвещения: школы могут сами переносить начало уроков зимой

Российские школы могут самостоятельно решать вопрос о переносе начала уроков на более позднее время, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого замглавы Минпросвещения Александра Бугаева.

Речь идет о периоде сокращения светового дня. Ранее руководитель фракции «Новые люди» в Госдуме Алексей Нечаев обратился к вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой с предложением ввести зимнее школьное время, чтобы занятия начинались на час позже из-за сокращения светового дня. Бугаев на обращение ответил, что вопрос может быть урегулирован на уровне образовательной организации.

Отмечается, что в соответствии с санитарными правилами учебные занятия следует начинать не ранее восьми утра, а возможность организации начала занятий в более позднее время не ограничивается.

Ранее Милонов предложил на час сократить рабочий день в осенне-зимний период, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

