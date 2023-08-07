Кравцов раскрыл стоимость нового учебника истории

Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о стоимости нового учебника по отечественной истории. Об этом пишет РИА Новости.

Российские школьники будут учиться по обновленные учебникам истории

По его словам, цена нового учебника составит 849 рублей. Это на 20% меньше, чем действующего, уточнил министр.

«Дешевле за счет того, что учебник государственный, права принадлежат государству, дешевле на 20% действующего учебника», - объяснил глава ведомства.

Рособрнадзор ранее сообщил, что в Едином государственном экзамене по истории появятся вопросы о спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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