Кравцов раскрыл стоимость нового учебника истории
7 августа 202319:20
Министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал о стоимости нового учебника по отечественной истории. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, цена нового учебника составит 849 рублей. Это на 20% меньше, чем действующего, уточнил министр.
«Дешевле за счет того, что учебник государственный, права принадлежат государству, дешевле на 20% действующего учебника», - объяснил глава ведомства.
Рособрнадзор ранее сообщил, что в Едином государственном экзамене по истории появятся вопросы о спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru