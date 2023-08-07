Кравцов раскрыл стоимость нового учебника истории

По его словам, цена нового учебника составит 849 рублей. Это на 20% меньше, чем действующего, уточнил министр.

«Дешевле за счет того, что учебник государственный, права принадлежат государству, дешевле на 20% действующего учебника», - объяснил глава ведомства.

Рособрнадзор ранее сообщил, что в Едином государственном экзамене по истории появятся вопросы о спецоперации на Украине, передает «Радиоточка НСН».

