Кравцов: до 15 лет дети не должны пользоваться интернетом

«Это период, который нужно пройти без виртуального мира», - подчеркнул министр.

По его словам, это не только личное мнение, об этом говорят ученые, психологи и педагоги.

Кравцов добавил, что его дочь, когда ей исполнилось 15 лет, получила в подарок кнопочный телефон.

Ранее Сергей Кравцов заявил, что участники спецоперации могут впоследствии преподавать в школах ОБЖ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

