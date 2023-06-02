Кравцов: до 15 лет дети не должны пользоваться интернетом

Школьникам до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и соцсетями, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Первому каналу.

В школу запретят приходить в рваных джинсах

«Это период, который нужно пройти без виртуального мира», - подчеркнул министр.

По его словам, это не только личное мнение, об этом говорят ученые, психологи и педагоги.

Кравцов добавил, что его дочь, когда ей исполнилось 15 лет, получила в подарок кнопочный телефон.

Ранее Сергей Кравцов заявил, что участники спецоперации могут впоследствии преподавать в школах ОБЖ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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