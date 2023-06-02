Кравцов: до 15 лет дети не должны пользоваться интернетом
2 июня 202316:35
Школьникам до 15 лет не стоит пользоваться интернетом и соцсетями, заявил министр просвещения Сергей Кравцов в интервью Первому каналу.
«Это период, который нужно пройти без виртуального мира», - подчеркнул министр.
По его словам, это не только личное мнение, об этом говорят ученые, психологи и педагоги.
Кравцов добавил, что его дочь, когда ей исполнилось 15 лет, получила в подарок кнопочный телефон.
Ранее Сергей Кравцов заявил, что участники спецоперации могут впоследствии преподавать в школах ОБЖ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru