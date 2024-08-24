Кравцов: Часть школ Курской области будет работать в смешанном формате

Часть школ Курской области в новом учебном году будет работать в смешанном формате — очном и дистанционном, об этом заявил министр просвещения Сергей Кравцов во время рабочей поездки в Курскую область.

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По его словам, все школьники будут обеспечены учебниками в новом учебном году.

Кравцов заявил, что министерство на связи с регионами, где созданы пункты временного размещения. Там тоже обеспечена возможность для всех детей пойти в школу 2 сентября.

Ранее сообщалось, что, по мнению 40% родителей школьников, дети не любят книги и читают лишь краткое содержание заданной на лето литературы. Еще 41% взрослых уверены, что их дети вообще не любят литературу, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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