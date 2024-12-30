Красную площадь закроют для посещения в новогоднюю ночь

Московские власти решили закрыть Красную площадь для посещения в новогоднюю ночь. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Посетителям ГУМ-катка на Красной площади предложат страховой полис

Уточняется, что Красная площадь будет закрыта с 20:00 мск 31 декабря до 8:00 мск 1 января.

«Исключение составляет ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием», — говорится в сообщении.

Ранее под новогоднюю ель на Красной площади пожилая женщина кинула коробку с фейерверками, сообщает РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Вильф
ТЕГИ:Ограничение ДвиженияКрасная ПлощадьМосква

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