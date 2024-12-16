Посетителям ГУМ-катка на Красной площади предложат страховой полис
При покупке билета на официальном сайте ГУМ-катка посетителям будет доступен полис «Ингосстраха» от несчастных случаев за 35 рублей. Компания стала партнером главного катка страны на Красной площади в третий раз.
«Мы гордимся тем, что уже третий год являемся партнером главного катка страны, что подчеркивает нашу приверженность поддержке спорта и здорового образа жизни», — рассказала начальник управления корпоративных коммуникаций компании «Ингосстрах» Алина Порошина.
Помимо прочего страховая компания представила инсталляцию в виде трехметровых варежек с надписью «Уверенность согревает», которая отражает философию компании. Внутри ГУМа расположилась елка «Ингосстраха», украшенная варежками, созданными детьми сотрудников компании. В творческом процессе приняли участие 63 ребенка в возрасте от 4 до 17 лет, все они получили шоколадные подарки и приглашение на посещение ГУМ-катка.
На Красной площади также открылась ГУМ-ярмарка, на которой посетители смогут насладиться традиционными угощениями, сделать памятное фото и выбрать подарки из разных регионов России.
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