Красную площадь закроют для посещения с 27 апреля по 10 мая
Красную площадь закроют для посетителей 27 апреля по 10 мая из-за подготовки к параду в честь Дня Победы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).
Как отметили в ведомстве, посещение главной площади страны запретят в связи с подготовкой и проведением мероприятий, «посвященных празднованию 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
На минувшей неделе стало известно, что Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены не будут работать с 23 апреля по 15 мая из-за подготовки к Параду Победы.
Ранее в Кремле сообщили, что Мавзолей планируют драпировать на 9 мая, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru